Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Читайте такжеСтало известно имя второго погибшего бойца в районе ООС (фото)Враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Возле Шумов противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.

Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкого и Невельского, а возле Авдеевки – еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Водяного – еще и из подствольных гранатометов.

В районе Южного оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ", – говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 8 мая штаб зафиксировал два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Южного противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Эскалация на Донбассе: Новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская