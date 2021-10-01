В населенном пункте из-за обстрела повреждены дома.

Боевики на Донбассе в пятницу, 1 октября, восемь раз отрывали огонь. В результате обстрелов ранения получили два украинских бойца.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным ООС, оккупанты били из минометов калибра 120 мм возле Новоалександровки и Новозвановки. При этом позиции украинских военных попали под огонь из гранатометов различных систем вблизи Лебединского.

Кроме того, боевики возле Первомайского и Нью-Йорка сбросили с беспилотника гранатометные выстрелы, а также в районе Нью-Йорка применили крупнокалиберные пулеметы.

Оккупанты также обстреляли Авдеевку и окрестности из минометов калибра 120 мм. Из-за обстрела в населенном пункте повреждены дома.

В тот же время в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов двое украинских военных получили огнестрельные ранения, а среди гражданского населения нет раненых или погибших.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня один раз применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов погиб украинский боец. Им оказался уроженец Днепропетровщины Алексей Стрижак.

Автор: Анастасия Горбачева