Вблизи оккупированного села Долгое боевики запретили патрулю Миссии находиться в этом районе.

Российские оккупанты блокируют работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении штаба в Facebook.

8 июля Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций в своем заявлении осудила ограничение свободы передвижения и умышленные повреждения технических средств и оборудования для наблюдения.

Вооруженные формирования России и их наемники продолжают препятствовать деятельности миссии.

Читайте такжеБоевики резко увеличили обстрелы на Донбассе: один боец погиб, еще один – раненВ ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 8 июля 2021 года указано о недопуске патруля Миссии на блокпостах вооруженных формирований вблизи оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск, ссылаясь на «приказы от командиров» и «проведения учений с боевой стрельбой в этом районе.

"Наблюдателям не удалось получить доступ к постоянному месту хранения вооружения и мест размещения отведенного тяжелого вооружения во временно неподконтрольных правительству районах Донецкой области, поскольку члены незаконных вооруженных формирований приказали наблюдателям покинуть эти районы, ссылаясь на "приказы от командиров", – говорят в штабе.

Вблизи оккупированного населенного пункта Долгое кремлевские наемники запретили патрулю Миссии находиться в этом районе. Они глушили сигнал GPS беспилотника Миссии. Наблюдателям не удалось вернуть летательный аппарат.

Отмечается, что своими действиями оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений.

Кроме того, с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, оккупанты в очередной раз, используя комплексы РЭБ российского производства, осуществляли глушение БПЛА СММ малого радиуса действия во время 2-х полетов вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Авдеевка.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные действия российско-оккупационных войск, которые приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

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Автор: Яна Ставская