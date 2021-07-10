Утром оккупанты уже 5 раз нарушили "тишину".

В течение 9 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Читайте такжеВозле оккупированного Крыма полностью заработал крупнейший полигон ВСУ (фото)Вблизи Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды осуществлял обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Возле Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А возле Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Читайте такжеРоссийские оккупанты ранили украинского бойца на ДонбассеКроме того, один военный получил ранение, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Возле Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы 122-мм калибра, Водяного (возле Донецка) – из минометов 120 мм калибра, Водяного на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм, Широкиного - из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Автор: Яна Ставская