В суде доказано, что боевик отдал приказ обстрелять системой "Град" блокпост ВСУ вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

Руководитель так называемого подразделения батальона "Оплот" приговорен к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой (Донецкая обл.) в 2015 году, в результате чего погибли 12 человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, соответствующее решение принял Куйбышевский районный суд Запорожской области.

"Гражданин Украины признан виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК). Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В суде доказано, что указанный мужчина в апреле 2014 года вступил в состав террористической организации оккупационной власти РФ в Донецкой области и в дальнейшем возглавил одно из ее незаконных вооруженных формирований - так называемое подразделение батальона "Оплот".

Отмечается, что 13 января 2015 года он отдал приказ осуществить обстрел артиллерийской системой "Град" блокпоста Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица. Вследствие попадания снаряда в маршрутный автобус, пассажиры которого проходили паспортный контроль, погибли 12 человек и 19 - получили телесные повреждения.

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Обстрел боевиками автобуса под Волновахой

13 января 2015 года во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой погибли 12 и получили ранения 17 мирных граждан, также пострадал военнослужащий.

Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, осуществлялось СБУ под процессуальным руководством прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

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Автор: Светлана Макринская