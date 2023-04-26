Продолжаются штурмы Россией Бахмута. Как отмечают аналитики британской разведки, в последнюю неделю ключевым событием стали бои ВСУ на окраинах города, особенно возле села Хромово, чтобы сохранить контроль над "трассой жизни" 0506.
"Другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложняются грязными условиями на грунтовых путях", - говорится в отчете разведки.
Аналитики также отметили, что украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один элемент гораздо более глубокой оборонительной зоны, которая включает город Часов Яр на западе.
Ситуация вокруг "трассы жизни" - что известно
20 апреля оккупанты вышли на "трассу жизни" ВСУ и заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня. Но, как отмечал тогда эксперт Александр Коваленко, ситуация в городе очень динамична и может еще кардинально поменяться в пользу наших защитников. В самом городе россияне продолжают концентрировать основное внимание на северном секторе.
По состоянию на 22 апреля "трасса жизни" ВСУ 0504 оставалась местом столкновений. Пока именно у россиян сохранялся огневой контроль над этим отрезком.
Бои за Бахмут - ситуация в городе
Согласно сводке Генштаба ВСУ, враг ведет активные наступательные действия на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки силы обороны отбили 39 атак противника на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Командующий ССО подтвердил жестокие бои в городе. Он отметил, что несмотря на превосходство врага, и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск.
Институт изучения войны считает, что российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не достигли никаких территориальных успехов.