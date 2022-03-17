Российские террористы регулярно обстреливают город, который живет в условиях гуманитарной катастрофы.

Мариуполь сегодня - это город страха, смерти и ужаса, а его жители крайне нуждаются в помощи.

Об этом пишет в Facebook Кристина Джолос, которой на днях удалось выбраться из заблокированного российскими террористами города.

По ее словам, в Мариуполь не пропускали гумконвои, городская власть город покинула. Жителям покидать его пришлось, под обстрелами, объединяясь в колонны и клея на машины надписи "Дети".

"Нас никто не спасал, мы сами себя спасли и бог", - пишет она.

"В городе нет связи, воды, газа, скорых, люди с оторванными конечностями истекают кровью во дворах и им некому помочь, и это мирные люди, наши с вами знакомые и родные. Погибших просто прикапывают на месте, а родные потом не могут их найти. Чаще всего это происходит во время поисков воды, очередях на криничках или во время готовки супа на костре", - рассказывает женщина.

Она подтвердила, что горожане действительно были вынуждены собирать снег, топить его на костре и таким образом готовить макароны.

"Моя семья была в убежище гимназии номер два, три дня назад туда прилетел снаряд, выбило часть окон, женщину в бедро ранило осколком, она всю ночь лежала на первом этаже гимназии и молила дать ей яд, чтобы не испытывать боли, в больницу везти некому. Каждый день и каждую ночь обстрелы, свисты, дрожащие стены и ужас "куда прилетит", - продолжает она.

Мариупольчанка также отмечает героическую работу персонала 3-й горбольницы. Сейчас в Мариуполе, добавляет она, остались ее мать, трое братьев, свекровь и свекр.

"В городе почти нет убежищ, их не хватает, нет бункеров с вентиляцией, в лучшем случае цокольные этажи, в доме моей мамы его нет. Людей нужно вывезти, женщин, детей, стариков, дайте автобусы, зелёный коридор, договоритесь!! Молюсь за близких, каждого мариупольца и украинского солдата. Враг пришёл к нам и не оставил нам выбора, но нет ничего ценней человеческой жизни. Это должно закончиться!!!!!!", - эмоционально пишет она.

Магазины и аптеки города разграблены, воды и еды у людей нет, а умерших горожан даже не забирают - советуют открывать окна и класть трупы на балкон, а потом везти в молитвенный дом.

"Сейчас я слышу звук сирены, и мне не страшно, потому что в Мариуполе 16 дней не было света и когда самолеты скидывали на нас бомбы, мы даже не могли об этом знать", - добавляет Джолос.

"Не знаю что будет дальше, но молюсь чтобы это не повторилось ни в одном из городов Украины и мира, и ни с одной семьей и матерью. Девочкой, родившей ребёнка в больнице, куда прилетел снаряд, беременной, умершей в той же больнице, не успевшей дать жизнь, матери трясущейся от страха, накрывая сына в коридоре каждого подъезда под звук дрожащих окон, стен и летящего снаряда, старика, оставшегося без шанса на выживание, раненных мирных жителей, умирающих в ходе уличных боев", - пишет она.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище и из-за продолжающегося обстрела пока отсутствует информация о пострадавших.

Город живет в условиях постоянных обстрелов, которые уже унесли жизни тысяч жителей. Эвакуация и доставка гуманитарной помощи в город блокируется российскими террористами, его удалось покинуть всего лишь нескольким тысячам автомобилей.