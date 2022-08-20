По поручению Байдена Блинкен предоставил разрешение на изъятие оружия и оборудования из запасов Министерства обороны.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен распорядился предоставить Украине помощь на сумму 815 миллионов долларов.

Об этом госсекретарь США сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня я дал разрешение на изъятие оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США для обороны Украины на сумму 815 миллионов долларов. Мы выступаем на стороне Украины и ее мужественных защитников", - подчеркнул Блинкен.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Джо Байден поручил Блинкену выделить Украине оборонную поддержку на сумму до 775 млн долларов.

Новый пакет помощи предусматривает передачу дополнительных снарядов для артиллерийских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, 16 гаубиц и снаряды к ним, 1 тысячу переносных ракетных комплексов Javelin, средства для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle (для предоставления разведывательной помощи украинской артиллерии), 40 транспортных средств с защитой от мин (MRAP).

С учетом этого пакета, общая помощь, которую США оказывают Украине в сфере безопасности с августа 2021 года, превышает 10 млрд долл.

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