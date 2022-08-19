Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Украине оборону на сумму до 775 млн долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил предоставить Украине новый пакет помощи безопасности на 775 млн долларов.

Об этом говорится в меморандуме президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Украине оборону на сумму до 775 млн долларов. Соответствующая помощь предусматривает изъятие оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США и передачу их Украине.

Как сообщал УНИАН, новый пакет помощи на сумму 775 млн долларов предусматривает передачу Украине дополнительных снарядов для артиллерийских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, 16 гаубиц и снаряды к ним, 1 тысячу переносных ракетных комплексов Javelin, средства для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle (для предоставления разведывательной помощи украинской артиллерии), 40 транспортных средств с защитой от мин (MRAP).

Кроме того, эта помощь предусматривает передачу Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет для борьбы с российскими радарами, 1,5 тыс. противотанковых комплексов управляемых ракет TOW, дополнительные автомобили Humvee, тактические защищенные системы связи, подрывные снаряды, приборы ночного видения, тепловизоры, а также оптические и лазерные прицелы.

С учетом этого пакета, общая помощь, которую США оказывают Украине в сфере безопасности с августа 2021 года, превышает 10 млрд долл.