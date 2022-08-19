Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил предоставить Украине новый пакет помощи безопасности на 775 млн долларов.
Об этом говорится в меморандуме президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
Отмечается, что Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Украине оборону на сумму до 775 млн долларов. Соответствующая помощь предусматривает изъятие оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США и передачу их Украине.
Как сообщал УНИАН, новый пакет помощи на сумму 775 млн долларов предусматривает передачу Украине дополнительных снарядов для артиллерийских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, 16 гаубиц и снаряды к ним, 1 тысячу переносных ракетных комплексов Javelin, средства для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle (для предоставления разведывательной помощи украинской артиллерии), 40 транспортных средств с защитой от мин (MRAP).
Кроме того, эта помощь предусматривает передачу Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет для борьбы с российскими радарами, 1,5 тыс. противотанковых комплексов управляемых ракет TOW, дополнительные автомобили Humvee, тактические защищенные системы связи, подрывные снаряды, приборы ночного видения, тепловизоры, а также оптические и лазерные прицелы.
С учетом этого пакета, общая помощь, которую США оказывают Украине в сфере безопасности с августа 2021 года, превышает 10 млрд долл.