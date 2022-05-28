Наступление россиян на востоке стало "более целенаправленным".

Российские оккупанты нацелились на то, чтобы захватить Луганскую, а затем и Донецкую область "маленькими порциями".

Такое мнение в эфире Sky News озвучил вице-маршал британской авиации Шон Белл.

По словам Белла, наступление россиян на востоке стало "более целенаправленным".

"Совершенно ясно, что сейчас стратегия состоит в том, чтобы захватить Луганскую область, а затем захватить Донецкую область. И делать это небольшими порциями по пути", - сказал военный аналитик.

По словам аналитика, россияне продвигаются медленно и действуют по правилам средневековья.

"То, как они это сделают, это почти средневековье. С опустошением городов и сообществ, огромными затратами для людей, встречающихся на этом пути", - говорит он.

Также Белл отметил, что "стратегически важная" цель оккупантов - Лиман.

"Это стратегически важно, потому что там есть несколько железнодорожных сетей, а также есть несколько мостов через реку, которые будут важны для следующего этапа операции", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, враг сосредоточил усилия по захвату Северодонецка, Лимана и Лисичанска с дальнейшим выходом на админграницы Луганской и Донецкой области. Противник также возобновил наступление на Славянском направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пока некорректно говорить о взятии Лимана, пока в нем продолжаются бои.

"Однозначно можно сказать: ситуация сложная, но ВСУ дают отпор", - сказала она.

Местные власти допускают, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения врага.

По мнению экспертов из ISW, россияне могут окружить город, но их продвижение в самом застроенном населенном пункте замедлится.

Вас также могут заинтересовать новости: