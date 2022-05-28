Российские оккупанты нацелились на то, чтобы захватить Луганскую, а затем и Донецкую область "маленькими порциями".
Такое мнение в эфире Sky News озвучил вице-маршал британской авиации Шон Белл.
По словам Белла, наступление россиян на востоке стало "более целенаправленным".
"Совершенно ясно, что сейчас стратегия состоит в том, чтобы захватить Луганскую область, а затем захватить Донецкую область. И делать это небольшими порциями по пути", - сказал военный аналитик.
По словам аналитика, россияне продвигаются медленно и действуют по правилам средневековья.
"То, как они это сделают, это почти средневековье. С опустошением городов и сообществ, огромными затратами для людей, встречающихся на этом пути", - говорит он.
Также Белл отметил, что "стратегически важная" цель оккупантов - Лиман.
"Это стратегически важно, потому что там есть несколько железнодорожных сетей, а также есть несколько мостов через реку, которые будут важны для следующего этапа операции", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, враг сосредоточил усилия по захвату Северодонецка, Лимана и Лисичанска с дальнейшим выходом на админграницы Луганской и Донецкой области. Противник также возобновил наступление на Славянском направлении.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пока некорректно говорить о взятии Лимана, пока в нем продолжаются бои.
"Однозначно можно сказать: ситуация сложная, но ВСУ дают отпор", - сказала она.
Местные власти допускают, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения врага.
По мнению экспертов из ISW, россияне могут окружить город, но их продвижение в самом застроенном населенном пункте замедлится.