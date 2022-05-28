Ситуация в городе сложная.

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла сообщения оккупантов о том, что русские войска захватили Лиман.

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в городе до сих пор идут ожесточенные бои.

"Однозначно можно сказать: ситуация сложная, но ВСУ дают отпор", - сказала Маляр, добавив, что некорректно говорить о взятии города, пока в нем продолжаются бои.

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Враг сосредоточил усилия по захвату Северодонецка, Лимана и Лисичанска с дальнейшим выходом на админграницы Луганской и Донецкой области. Противник возобновил наступление на Словянском направлении.

Местные власти допускают, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения врага.

По мнению экспертов из ISW, русские могут окружить город, но их продвижение в самом застроенном населенном пункте замедлится.

В то же время российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

На границе Донецкой и Запорожской областей российские войска понесли потери и отступили.

В результате боев ВСУ уничтожили уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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