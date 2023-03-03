Германия оказывает Вооруженным силам Украины всестороннюю поддержку, отметили в немецком посольстве.

Германия предоставила украинским военным девять бронированных мостоукладчиков Biber.

Об этом в Facebook сообщает посольство Германии в Украине. "Германия оказывает всестороннюю поддержку Вооруженным силам Украины. Бронированный мостоукладчик Biber (в переводе с немецкого - бобер) - это инженерно-боевая машина, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. Девять таких машин были уже переданы украинским военным", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Biber может за считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост, который состоит из двух одиннадцатиметровых элементов. Также сказано, что Biber основан на шасси танка Leopard 1, а вместо башни он оснащен системой возведения моста.

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"Особенность: в отличие от многих аналогичных инженерных машин, мост укладывается горизонтально, оставляя контуры машины небольшими и незаметными для противника. Благодаря современным технологиям эту машину могут обслуживать только два члена экипажа", - добавили в посольстве.

Помощь Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 17 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, что Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют предоставить Украине около 100 танков Leopard.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках поставки танков, Рютте отметил, что это произойдет "как можно скорее". Премьер Нидерландов добавил, что Украина получит готовые к бою танки.

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