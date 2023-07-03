Половина беженцев выехали за границу, остальные стали внутренними переселенцами.

Каждый четвертый украинец вынужден был покинуть свой дом из-за российского военного вторжения. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

На днях украинские власти сообщили, что с июля 2022 года было эвакуировано 139 000 жителей Донецкой, Харьковской и Херсонской областей, оказавшихся в зонах боевых действий. В британской разведке отметили, что это лишь малая часть той трагедии, которая постигла украинский народ.

"По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами и более пяти миллионов внутренне перемещенными лицами. При довоенном населении в 44 миллиона четверть украинцев вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России", – говорится в сообщении.

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Украинские беженцы – последние новости

По мнению Владимира Зеленского, следует ли сейчас возвращаться в Украину – это самостоятельное решение каждого украинского беженца. Президент выразил уверенность, что после окончания войны все беженцы вернуться домой.

Между тем чиновники предупреждают, что послевоенный план восстановления Украины во многом будет опираться на демографическую ситуацию. Программа восстановления конкретного населенного пункта будет учитывать, сколько населения в нем фактически осталось и сколько готовы вернуться.

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