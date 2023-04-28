Президент подчеркнул, что когда Украина одержит победу, то "все вернутся, а может даже больше".

Каждый украинец, который находится за границей, должен сам решить, когда возвращаться на родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве во время совместного брифинга с президентами Чехии и Словакии.

"Я думаю, что ответы (относительно того, когда возвращаться в Украину – УНИАН) каждый человек делает сам для себя. Кто-то возвращается, кто-то ждет... здесь я не могу давать месседжей, что они должны вернуться или не должны", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что когда Украина одержит победу, то "все вернутся, а может даже больше".

"Это выбор. Мы - Свободное государство. Даже во время войны. Мы должны оставаться в этом выборе свободы. Это право людей", - подчеркнул Зеленский.

Украинские беженцы во время войны

В ООН подсчитали, что по состоянию на 4 февраля 2023 года в Европе зарегистрировались около 4,8 миллиона беженцев из Украины. Позже стало известно, что по итогам года количество граждан Украины за рубежом увеличилась почти на два миллиона человек, - данные о восьми миллионах не подтверждаются.

Согласно последним опросам, в Украину хотят вернуться 76% молодых людей, которые выехали из-за войны за границу.

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