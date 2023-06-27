При восстановлении Украины придется учитывать, что некоторые города покинуты жителями.

Из-за российского вторжения более 8 миллионов украинцев были вынуждены покинуть территорию страны, еще 5 миллионов стали внутренними переселенцами. Об этом в интервью Украинскому Радио рассказала глава партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк.

"Послевоенное восстановление Украины требует четкого понимания того, сколько из этих миллионов беженцев вернутся в свои общины, и как мы можем трудоустроить их и обеспечить доступ к социальной инфраструктуре", – отметила она.

По словам Шуляк, при планировании восстановительных мероприятий будет учитываться в том числе ситуация с предприятиями в каждом населенном пункте – какие остались, какие были релоцированы в другие регионы.

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"Мы будем планировать восстановление. Мы не будем собирать просто статистику, фиксировать ее и говорить "Так у нас разрушены сто садиков, мы сто садиков должны отремонтировать или построить новых". Мы сейчас говорим в целом о новых принципах планирования", – пояснила нардеп.

Украинские беженцы за границей – последние новости

Украинские беженцы в Польше рассказали об условиях, при которых они вернуться в Украину после войны. В первую очередь для них важен цивилизационный выбор государства – ожидаемое членство Украины в ЕС и НАТО. Также большинство хотят повышения уровня зарплат и улучшение условий труда.

Крупные международные корпорации обязались нанять на работу 250 тысяч беженцев из Украины и других стран, в настоящее время проживающих в Европе. Инициатором проекта стала компания Amazon, которая обещает за три года трудоустроить в Европе не менее 5 тысяч беженцев.

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