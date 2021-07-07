Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 07:00 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировали.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook в утренней сводке по состоянию на 07:00 7 июля.

«Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет», – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и со своей стороны соблюдают режим прекращения огня.

Обстрелы на Донбассе 5 июля

Читайте такжеСпас десятки жизней: стало известно имя погибшего на Донбассе медика (фото, видео)Сообщалось, что 5 июля оккупанты на Донбассе девять раз обстреливали позиции украинских военных.

В частности:

возле Авдеевки боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 – дважды стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Катерина Шварц