За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 07:00 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировали.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook в утренней сводке по состоянию на 07:00 7 июля.
«Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет», – говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и со своей стороны соблюдают режим прекращения огня.
Обстрелы на Донбассе 5 июля
Читайте такжеСпас десятки жизней: стало известно имя погибшего на Донбассе медика (фото, видео)Сообщалось, что 5 июля оккупанты на Донбассе девять раз обстреливали позиции украинских военных.
В частности:
- возле Авдеевки боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Золотого-4 – дважды стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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