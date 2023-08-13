В результате взрыва поврежден фасад дома.

Вечером в воскресенье, 13 августа, в российском Белгороде прогремел сильный взрыв, пишут местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, и судя по опубликованным фото и видео, в результате взрыва был поврежден фасад дома на улице Есенина.

Также отмечается, что оперативные службы на месте ЧП. По предварительной информации, обошлось без жертв.

О причинах взрыва на данный момент ничего конкретного не сообщается. Россияне в соцсетях пишут, что перед взрывом в городе видели беспилотник.

Взрыв возле Москвы 13 августа - что сообщалось

Как писал УНИАН, 13 августа в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 2 тысяч квадратов.

Местные жители сообщили, что услышали взрыв, а затем увидели пламя и дым. Возгорание произошло на складе одного из местных предприятий на Донинском шоссе: между АЗС и инженерно-научным центром ТЭМП.

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