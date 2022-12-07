Впрочем, Беларусь продолжает предоставлять России свою территорию для атак на Украину.

Беларуские военные недовольны деятельностью военно-политического руководства из-за угрозы втягивания страны в войну с Украиной.

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, обстановка на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений не претерпела. Там по-прежнему не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника, но беларуские военные взволнованы перспективой воевать против Украины.

Как отмечают в Генштабе, на полигонах Беларуси продолжается подготовка российских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

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"Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", - говорится в сводке.

Угроза нападения со стороны Беларуси

Как известно, в начале декабря украинские военные провели учения вблизи северной границы Украины.

6 декабря Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил.

В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уверен, что нападения со стороны Беларуси не будет. По его словам, информацию о возможном наступлении распространяют для того, чтобы посеять панику среди украинцев.

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