В Минобороны РБ говорят, что это запланированные мероприятия.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке своих вооруженных сил.

Как отмечают в пресс-службе министерства, целью мероприятий является проверка боевой и мобилизационной готовности войска на необходимом уровне, а также повышение слаженности органов военного управления.

Кроме того, беларуские военные планируют усовершенствовать практические навыки командиров и обучить личный состав действиям в различных условиях обстановки.

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Как Путин втягивает в войну против Украины Беларусь

Беларусь помогает РФ с первого дня полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Так, 24 февраля войска русских совершали прорыв на территорию нашей страны из Беларуси. Это даже зафиксировано на видео. Кроме этого, из Беларуси в РФ запускает дроны и ракеты, которыми пытается нанести удары по Украине.

Вчера, 3 декабря, стало известно, что Шойгу неожиданно прибыл в Беларусь и подписал изменения о военном "союзничестве". Визит министра ни российскими, ни беларускими властями не анонсировался.

Шойгу также провел встречу с Лукашенко, после которой последний заявил, что сегодня беларуская и российская армия "готовятся как единая армия". Лукашенко также напомнил, что в республике продолжается "слаживание" подразделений обеих стран. Кроме этого он проговорился, что беларуские военные учат российских "мобиков".

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