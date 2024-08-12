У Путина сейчас недостаточно рычагов влияния на Лукашенко.

Сейчас белорусский диктатор Александр Лукашенко находится в очень тяжелой ситуации, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Путин требует от него, чтобы он начал боевые действия. Чтобы оттянуть часть войск, открыть еще один фронт. Но рычагов на Лукашенко у него недостаточно. Лукашенко всегда перекрывает все давление от России Мозырским НПЗ. Он всегда говорит, что НПЗ находится на дистанции поражения украинским оружием. А этот НПЗ - это сейчас один из крупнейших поставщиков бензина для РФ", - сказал Жирохов.

Он пояснил, что сейчас для РФ бензин - это стратегически важный ресурс, которого стало недостаточно из-за регулярных ударов украинскими БПЛА по российским НПЗ.

Видео дня

"Но полностью игнорировать Путина у него не получается. Все эти заявления, все эти бряцания оружием с переброской 3-4-10 танков - это все для внешнего и частично внутреннего использования. Чтобы показать, что что-то делается", - добавил Жирохов.

Лукашенко угрожает Украине: что известно

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский БПЛА нарушил воздушное пространство страны. Тогда диктатор принял решение стянуть свои войска к границе с Украиной.

По мнению ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, если белорусский правитель Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. Зато Украина сможет атаковать вражеские объекты в случае агрессии без дополнительных разрешений.

Вас также могут заинтересовать новости: