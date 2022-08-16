Оккупационная администрация Крыма сократила количество пассажирских поездов.

На железнодорожном вокзале Симферополя образовались большие очереди людей, которые хотят покинуть Крым после серии взрывов.

Видео появилось в Telegram-канале СтратКома Вооруженных сил Украины.

Заметим, что оккупационная администрация Крыма сократила количество пассажирских поездов. Поэтому перепуганные российские туристы вынуждены искать автобусы.

"Бавовна" в Крыму сегодня - что произошло

Вблизи Джанкоя утром произошел пожар на электрической подстанции - такую версию сначала выдвинули российские оккупанты.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что горит российская воинская часть в поселке Азовское Джанкойского района.

В Минобороны России взрывы вблизи Джанкоя назвали диверсией. В ведомстве признались, что случился пожар на складе с боеприпасами.

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