На начальном этапе наращивания Россией сил на украинской границе администрация Байдена выборочно рассекретила и обнародовала разведывательные данные о войне России в Украине.

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных накануне вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку заявления официальных лиц США о готовящемся нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со скептицизмом.

Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, передает CNN.

По словам Хейнс, накануне полномасштабного нападения России на Украину представители разведки США объяснили ситуацию американским политикам. Но когда политики США рассказали об этом своим коллегам из других стран, им не поверили.

"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим коллегам, то обнаружили у тех изрядную долю скептицизма", – заявила директор Нацразведки США.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциального российского вторжения", – рассказала Хейнс.

В CNN напомнили, что на начальном этапе наращивание Россией сил на украинской границе администрация Байдена выборочно рассекретила и опубликовала разведывательные данные о войне России в Украине. Этот подход был направлен на борьбу с российской пропагандой в глобальном масштабе и на обеспечение того, чтобы партнеры и союзники США могли видеть общую картину того, что происходит.

Хейнс заявила, что США много делились разведданными с партнерами и союзниками, в конце концов разработав механизмы обмена данными, которые можно будет использовать в будущем.

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