Данилов более чем уверен, что Украина вернет свои территории / фото УНИАН

Россия очевидно готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.

По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.

Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.

"Россия - большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией, - УНИАН), он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.

Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".

Как сообщал УНИАН, по словам Алексея Данилова, для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25000 воинов.

По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.

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