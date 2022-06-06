Секретарь СНБО выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.

Россия очевидно готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.

По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.

Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.

"Россия - большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией, - УНИАН), он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.

Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".

Как сообщал УНИАН, по словам Алексея Данилова, для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25000 воинов.

По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.

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