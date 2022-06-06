Россия очевидно готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.
Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.
По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.
Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.
"Россия - большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией, - УНИАН), он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.
Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".
Как сообщал УНИАН, по словам Алексея Данилова, для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25000 воинов.
По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский назвал самые опасные направления на фронте
- Генштаб о ситуации в Северодонецке: ВСУ удерживают контроль, бои идут в восточной части
- Россия может устроить теракт в Европе для срыва поставок оружия Украине - ЦПД