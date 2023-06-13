Силы обороны Украины продолжают освобождать нашу территорию от противника.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и деоккупировать нашу землю.

Украинскую пехоту во время штурма прикрывают бойцы роты разведки 3-й отдельной штурмовой бригады, сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - генерал-полковник Александр Сырский и показал яркое видео, на котором видно, как россиян уничтожают на позициях.

"...Штурмовые действия продолжаются, Силы обороны выбивают россиян с позиций и возвращают под контроль украинскую землю. Воины роты разведки 3 ОШБр прикрывают пехотинцев во время штурма. Качественная работа аэроразведки со сбросами", - поделился Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении - сегодня это стоит знать

Защитники украинского государства в начале мая начали двигаться вперед на Бахмутском направлении.

12 июня заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что в течение прошлой недели на этом направлении наши воины продвинулись на правом фланге на 3,5 км, а на левом - на 1,5 км. Она добавила, что общая площадь освобожденной от россиян территории составляет 16 кв. км.

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