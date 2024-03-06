По словам военного Эмиля Ишкулова, одной из проблем оборонительной операции Бахмута была нехватка личного состава.

Силы обороны могли бы и дольше держать Бахмут, который РФ после 10 месяцев тяжелых боев захватили весной прошлого месяца, заявил в интервью УП командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов.

"Думаю, если бы не некоторые подразделения, там можно было бы и дальше держать оборону. А так - человеческий фактор, некоторые просто отдавали позиции и отходили. Там можно было еще держать и держать. Сами здания можно было подготовить нормально. Есть комплекс мероприятий, который можно было провести лучше. Но разговаривая с другими командирами, которые там выполняли задачи, могу сказать, что личного состава не хватало", - сказал военный.

Он также добавил, что некоторые подразделения, которые отправляли на это направление не были достаточно "пристреляны", поэтому из-за этого Силы обороны начали терять позиции. Кроме того, Ишкулов отмечает и количество вагнеровцев, которые штурмовали Бахмут. Говорит, их было много, поэтому остановить эти штурмы было сложно.

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Военный также сказал, что на этом направлении были заблаговременно подготовлены позиции, поэтому его подразделениям было куда отступать: "На них как раз и отошли, некоторые подразделения там сейчас стоят. Ивановское и выше Ивановского, например, в некоторой степени копалось нашими усилиями. Ставили задачи, мы выделяли свои подразделения, и пока шла оборона Бахмута, мы, стоя возле Ивановского, оборудовали эту линию".

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В Генштабе заявили, что самые ожесточенные бои за прошедшие сутки продолжались на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Из 86 атак врага, 62 состоялись на этих направлениях.

По мнению экспертов из Института изучения войны, российские оккупанты готовы терять свою боевую авиацию, если это поможет им продвигаться.

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