На Авдеевском и Новопавловском направлениях произошло 62 из 86 атак по всей линии фронта.

На двух самых горячих направлениях - Авдеевском и Новопавловском - произошло 62 атаки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг, 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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В Генштабе отмечают, что на Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Работино Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожено 1 250 российских оккупантов.

Также уничтожено большое количество вражеской техники - 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одна реактивная система залпового огня, 58 дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета и один корабль.

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