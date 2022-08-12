Испепелить боевую машину оккупантов удалось с помощью беспилотника.

Еще один танк рашиский танк больше не будет разрушать нашу страну. Военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы обнаружили и испепелили вражескую боевую машину, которая приносила немало неудобств нашим воинам.

Об этом сообщила пресс-служба ДПСУ и опубликовала соответствующее видео.

В заметке не указывается, где и когда был уничтожен вражеский танк. Известно лишь, что пограничники работали в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где сейчас ведутся активные боевые действия.

От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню. Пограничники не прекратят уничтожать оккупантов и защищать Украину от российских захватчиков – добавили в ГПСУ.

Что известно о потерях врага в Украине

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего же потери россиян в личном составе достигают около 43 200 человек.

В Генштабе сообщали, что из-за значительных потерь оккупанты переносят ротации своих подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования. Это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих.

Ранее УНИАН делился видео, на котором украинские защитники на Херсонщине испепелили вражескую рреактивную систему залпового огня "Град" и полевой склад боеприпасов к системе.

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