Еще один российский танк больше не будет разрушать нашу страну.

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" мастерским выстрелом из 122-мм гаубицы Д-30 превратили в металлолом очередной российский танк.

Видео уничтожения вражеской техники опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Как видно на кадрах, украинским защитникам было достаточно одного выстрела для точного удара.

Добавим, что 24 ОШБ "Айдар" - штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ. Был создан в мае 2014 года как добровольческий батальон ТрО, подчиненный Минобороны Украины. Свое название получил в честь реки Айдар, на берегах которой состоялся первый бой формирования.

Что известно о потерях врага в Украине

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинские воины ликвидировали около 42 640 оккупантов. За последние сутки еще 300 россиян пополнили ряды "200-х".

В то же время издание Foreign Policy, ссылаясь на сведения Минобороны США пишет, что потери РФ могут составлять до 80 000 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Геническе, который находится на административной границе с Крымом. По словам главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, теперь безопасных участков на Херсонщине для рашистов больше не существует.

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