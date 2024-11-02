Более двух десятков вражеских беспилотников были локально потеряны.

По состоянию на 11 часов субботы, 2 ноября, украинские военные сбили 39 вражеских БПЛА в нескольких областях, еще более двух десятков локально потеряно, боевая работа в дальнейшем продолжается.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "В ночь на 2 ноября (с 19.00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской обл. и 71 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БПЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 дронов - вернулись в Россию:

"В воздухе около 5-ти ударных БПЛА. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется".

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома на Сумщине, Полтавщине, Киевщине и Одесщине.

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В ночь на 2 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Большинство БПЛА были направлены на столицу, также есть последствия в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В Киеве зафиксировано падение обломков в нескольких районах и пожары. Известно о двух пострадавших.

Как отметил президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно. Он отметил, что нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

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