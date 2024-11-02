Также ожидается расширение передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

Ведущий европейский производитель THALES Belgium совместно с украинской компанией будет производить ракеты для противодействия вражеским дронам. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил в Telegram.

"THALES Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БпЛА", - отметил министр.

Также, как сообщил Сметанин, в Украине ожидают, что в дальнейшем это сотрудничество расширится - до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

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"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", - подчеркнул Сметанин.

Он поблагодарил THALES за расширение сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и за поддержку обороноспособности нашего государства.

Атаки дронов на Украину

Как известно, российские оккупационные войска практически ежедневно атакуют Украину своими дронами. Сегодня от массированного нападения БПЛА пострадала столица.

Недавно Россия начала бить по Украине "шахедами" с термобарическими боеголовками.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что россияне регулярно меняют маршруты ударов "шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений.

Как писал Defense Express, противник изменил тактику применения дронов-камикадзе Shahed-136. Теперь они пробивают "коридоры" в украинской ПВО.

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