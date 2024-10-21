Оккупанты используют здесь советскую технику, которую забивают плитами, оснащают "мангалами" и РЭБами.

На Кураховском направлении враг проводит в основном бронированные штурмы, атакует практически ежедневно. Об этом рассказал пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенко в эфире КИЕВ24.

По его словам, враг иногда штурмует участок несколько дней подряд, чтобы или проломить оборону, или значительно ее ослабить.

"Мы отражаем массированные штурмы, в основном они бронированные, поскольку прожать здесь участок фронта просто пешим ходом на самом деле трудно. Мы их встречаем обычно артиллерией, минами, противотанковыми ракетными комплексами. На так давно на нашем участке - в зоне ответственности 33-й бригады, в частности, на границе с зоной ответственности 46-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ мы применяли танки Leopard, которые проявили себя эффективно - точное, меткое оружие. Российские единицы не имели шансов выжить после таких ударов бронебойными снарядами. Не так давно справа от нас тоже был массированный штурм с привлечением более десятка боевых бронированных единиц", - рассказал Войтенко о ситуации на направлении.

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Он добавил, что на их участке фронта два дня подряд продолжались штурмовые действия противника, в результате которых тот понес лишь потери.

"Они не имеют какого-то определенного срока действий, например, с 6 утра до 11 утра. Они могут продолжаться в течение целого дня. Не обязательно в каждый час. Например, утром выехало 2 единицы, позже - еще 3 единицы, ночью еще одна единица. Где-то мы уничтожили их мобильную группу... И это все можно обобщить как один день штурма. И собственно у нас таких было два подряд - 18 и 19 октября. Нам удалось зачистить более десятка оккупантов - это включая раненых и убитых, и уничтожить несколько бронированных единиц - это танки, боевая бронированная машина", - рассказал пресс-офицер.

Он сказал, что для пополнения потерь враг привлекает, скорее всего, новомобилизованных.

"Против нас воюет тот же полк. Они наверное, просто привлекают свежих мобилизованных. И подтягивают возможными путями логистики новые бронированные единицы. Воюют против нас старыми образцами советскими, которые забивают плитами, мангалами, РЭБами чтобы их меньше поражали. Я не уверен, что у них обновились полки мотострелковые здесь, которые против нас воюют. Они активны всегда. Они просто перегруппировываются, накапливаются и снова идут вперед до тех пор, пока не протравят участок фронта. И собственно на это указывает постоянное привлечение более десятков единиц техники - это как раз их попытки прожать участки, где, вероятно, они могли найти слабое место, или пытаются его там создать", - пояснил военный.

Войтенко отметил, что в эти дни в Донецкой области дождь и это наиболее опасное время.

"Потому что в это время летать (БПЛА - УНИАН) трудно и для противника, как и собственно для нас, прекрасная возможность, чтобы использовать пехоту и двигаться, делать ротации. Противник в это время пытается бегать по участкам поля, но мы его уничтожаем даже в дождь", - подытожил пресс-офицер бригады.

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Как сообщал УНИАН, в последнее время у врага в приоритете наступление на Покровском и Кураховском направлениях. В частности, на Кураховском направлении за вчерашний день состоялось 53 боевых столкновения из всего 167 по состоянию на вечер.

По данным Генштаба, захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отбили 51 атаку противника.

Общие боевые потери россиян в личном составе с 24 февраля 2022 по 21 октября 2024 года ориентировочно составляют около 680230 человек (+1710 за минувшие сутки).

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