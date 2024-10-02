У россиян на складах хранятся десятки тысяч авиационных бомб.

Россияне разрабатывают универсальные модули коррекции для КАБов, чтобы увеличить дальность их полета, сообщил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Первые такие модули позволяли бомбам ФАБ-250 и ФАБ-500 преодолевать расстояние до 30 км, которые использовались по Бахмуту в 2022 году. Но сейчас они улучшили аэродинамические характеристики. И бомба ФАБ-250 и ФАБ-500 может преодолевать уже 80 км. Дальнейшее развитие и совершенствование может позволить россиянам наносить удары на расстояние до 100 км и более", - сказал Коваленко.

Он добавил, что наибольшая угроза будет в том случае, если россиянам удастся интегрировать в авиационную бомбу реактивный ускоритель. В таком случае они смогут наносить удары на расстояние до 150 км.

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"Мы имели опыт с использованием французских бомб Hammer, или JDAM. Hammer вообще имеет реактивный ускоритель в некоторых модификациях. И россияне также пытаются адаптировать к своим бомбам соответствующие реактивные ускорители, которые позволят увеличить дальность полета. И это угроза даже для дальних тыловых городов, таких как Полтава и Одесса", - пояснил Коваленко.

По словам эксперта, на складах в РФ сейчас находятся десятки тысяч авиабомб, которые остались со времен СССР. Кроме того, Россия продолжает их производить.

Управляемые авиационные бомбы

Накануне оккупанты впервые ударили по Запорожью КАБами. Так, во время атаки 29 сентября захватчики выпустили по городу более 10 КАБов - есть много разрушений и пострадавших.

По мнению военного Сергея Бескрестнова, сейчас оккупанты нашли эффективное оружие в виде КАБов, которые стали проблемой №1 для Сил обороны Украины. Он отметил, что целью российских атак могут стать не только прифронтовые позиции украинских защитников и города, но и предприятия за линией фронта.

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