По его словам, КАБ - это очень мощное оружие, которое враг активно применяет против нас на всех позициях.

Российские оккупанты модернизировали конструкцию управляемых авиационных бомб (КАБ), поэтому дальность их полета увеличилась. Об этом заявил военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире "Киев 24".

"КАБ - это очень мощное оружие, которое враг активно применяет против нас на всех позициях. Сейчас мы говорим о модификации КАБ с бомбой весом 500 кг. Это очень мощное средство, и что главное для нашего врага, - это очень дешевое средство. И наши ребята очень страдают от этого средства по всем фронтам. До этого мы видели, как враг применяет КАБ на расстоянии 5-15 км от линии фронта", - сказал он.

Но, по его словам, в последнее время враг атакует объекты промышленности, объекты критической инфраструктуры на расстоянии примерно 40-50 км от линии фронта.

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"Это очень опасно для нас, потому что у нас много промышленных объектов, воинских частей, логистики расположены в пределах этого расстояния... Враг сейчас применяет новую бомбу. До этого он применял бомбу модификации М-62. Сейчас - это бомба модификации ФАБ-500Т, которая имеет более оптимизированные аэродинамические характеристики. Также враг увеличил крылья на КАБах. Это дало ему возможность планировать дистанцию на 40-50 км", - пояснил Бескрестнов.

Он также подчеркнул, что военные ищут средства, как смогут эффективно работать против КАБов.

"Они (россияне) нашли против нас это эффективное оружие. Я действительно считаю, что для нас на всех фронтах это - проблема №1. Для всей нашей пехоты. То есть мы теряем наши позиции только из-за этих КАБов", - рассказал "Флеш".

Украина будет иметь собственные "КАБы"

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки передадут Украине авиационные бомбы JSOW (Joint Stand-Off Weapon). И если Запад даст "зеленый свет" на удары по территории РФ, можно будет говорить об определенном расширении возможностей Сил обороны.

В то же время закрыть вопрос обстрелов украинских городов КАБами с помощью этих бомб не удастся - ими не достать до основных оперативных аэродромов противника, считает авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Мы сможем работать по прифронтовой линии. Но сможет ли запускать по тысяче в месяц, как делает РФ? Нет, потому что не дадут такое количество. Вообще много вопросов по этим авиабомбам. Но, конечно, как только дадут "добро" на удары по российской территории, можно будет говорить об определенном расширении наших возможностей", - пояснил эксперт.

Известно, что одним из штатных носителей бомб JSOW является самолет F-16, который уже есть на вооружении Украины. Также недавно состоялась проверка возможностей Mirage-2000, которые также могут получить Воздушные силы ВСУ. Однако пока неизвестно, способны ли они запускать JSOW.

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