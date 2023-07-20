Поражены шесть артиллерийских орудий на огневых позициях и станция РЭБ врага.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", четыре крылатых ракет Х-22, семь крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БпЛА типа "Shahed".

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"По результатам боевой работы, противовоздушной обороной воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

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По данным Генштаба, враг фокусирует основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки, что на Харьковщине. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. На Авдеевском направлении силы обороны успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. в то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.