По словам главнокомандующего ВСУ, ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

Причиной перехода России к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет является отказ от применения авиации, которая несет потери.

Как сообщил в Фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, об этом он сказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам главнокомандующего ВСУ, ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

"В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер". Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", – написал Залужный.

По его словам, во время телефонного разговора генерал Милли также спросил, что для Залужного означает победа. "Это на самом деле важный вопрос. Для меня победа – это уничтожение врага, который находится на нашей земле, и освобождение всех захваченных им территорий", – написал Главнокомандующий ВСУ.

Также он проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке, которая, по его словам, остается сложной. "Однако наш настрой боевой, и мы нацелены только на победу", – подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ уловил благодарность народа и правительства США за оказанную помощь. "Мы ведем строгий учет и контроль за использованием предоставленных материальных средств. Мы готовы поделиться всеми материалами с Посольством Соединенных Штатов, как только оно вернется в Украину", – подчеркнул Залужный.

Ранее сообщалось, что по нефтеперерабатывающему и другим объектам Кременчуга Полтавской области россияне запустили всего от 8 до 12 ракет.

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