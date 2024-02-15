Настроения среди защитников Украины ухудшаются, пишет издание.

Украина продолжает сражаться в разрушенной Авдеевке, несмотря на острую нехватку оружия. После многих месяцев боев некоторые украинские солдаты в частном порядке признали, что город, место самых тяжелых боев за всю войну, может пасть в любой момент, пишет BBC.

Издание пишет, что настроения среди защитников Украины ухудшаются, поскольку усталость, разочарование по поводу нехватки оружия и осознание того, что быстрой военной победы не будет, - все это берет свое.

Бойцы открыто заявляют об острой нехватке оружия на Авдеевском направлении.

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"У врага много всего, всех видов техники, а у нас почти ничего", - сказал один из раненых солдат.

Военный хирург, который до войны работал в детской больнице, призвал Запад быть более решительным в оказании помощи Украине: "Потому что (если они этого не сделают) рано или поздно их солдатам (также) придется бороться против этого зла, которое вторглось в нашу страну".

Один из бойцов предположил, что нехватка снарядов была повсеместной и оказала серьезное влияние на боевые действия в Авдеевке: "Сейчас у нас есть два снаряда, но у нас нет к ним (взрывчатых) зарядов... поэтому мы не можем ими стрелять. На данный момент снаряды у нас закончились".

В Авдеевку отправили подкрепление

Как писал УНИАН, 3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

По информации бригады, ситуация в городе чрезвычайно критическая.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр уже провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки, а также нанесли критическое поражение двум бригадам россиян.

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