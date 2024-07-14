По словам военного эксперта, из Ростова у россиян налажена основная линия поставок топлива.

Из Ростова у россиян налажена основная линия поставок топлива, а Ростовская область сейчас фактически является одним из важнейших военных хабов оккупантов. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Он напомнил, что накануне в Ростовской области произошел мощный пожар на нефтебазе. При этом россияне почти построили свою железную дорогу из Ростова в Крым, пути растянуты вдоль Азовского побережья, поэтому именно по этой ветке идет очень много топлива, в частности дизельного.

"Россияне потребляют очень много дизеля. Естественно, что по железной дороге будут происходить основные поставки. Основные же базы расположены в Ростовской области. Одна из главных задач наших спецслужб, ВСУ эти нефтебазы уничтожать", - считает Свитан. Видео дня

При этом, по его словам, главный удар стоит нанести по Новороссийскому терминалу, ведь там после перебазирования Черноморского флота также налажен огромный хаб, "однако и Ростовское направление выбрано правильно".

"Время уже также пройтись по кругу по НПЗ нашими БпЛА. Россияне фактически все НПЗ восстановили и запустили. Почему и полные нефтебазы. Я думаю, что наши генералы знают ситуацию и перенацелят выполнение задач", - подчеркнул эксперт.

Удар по Ростовской области 13 июля

В ночь на 13 июля дроны СБУ поразили важную цель в Ростовской области. Как сообщили УНИАН проинформированные источники, была поражена российская нефтебаза в Цимлянском районе.

Ночью на объекте местные жители услышали взрыв, после которого начался сильный пожар. Известно, что на объекте хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

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