Пожару был присвоен наивысший ранг сложности.

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 13 июля поразили российскую нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области, сообщили УНИАН проинформированные источники.

Ночью на объекте местные жители услышали взрыв, после которого начался сильный пожар. Известно, что на объекте хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров. Для тушения пожара задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", - рассказал УНИАН информированный источник.

Удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре

С весны 2024 года Силы обороны уничтожили уже десятки российских нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ и нефтебаз. В частности, в июне украинские оборонцы ударили по российскому НПЗ и нефтебазе в Краснодарском крае РФ.

В конце июня эксперт берлинского Карнеги Центра "Россия Евразия" Сергей Вакуленко заявил, что Россия почти не почувствовала последствий ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ. Зато именно в отместку за эти удары оккупанты уничтожили почти все ТЭС Украины.

Группа других аналитиков сделали в ответ ряд замечаний и отметили, что подобные удары несут значительные, хотя и не разрушительные, потери для российской военной машины. Они также напомнили, что Россия начала бить по украинской энергетике еще задолго до ударов Киева по российской инфраструктуре.

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