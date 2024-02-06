В крайней операции, когда был потоплен "Ивановец", было применено 10 дронов, из них 6 поразили катер.

В Главном управлении разведки показали работу подразделения Group 13. На счету этой группы операторов морских дронов уже более полудесятка кораблей российского флота.

В сообщении отмечается, что среди успехов Group 13 – атаки на ракетный корабль "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", а также фрегат "Адмирал Макаров". Оператор с позывным "Тринадцатый", который является командиром подразделения, рассказал, что в крайней операции, когда был потоплен "Ивановец", было применено 10 дронов, из них 6 поразили катер.

"Мы можем видеть, как небольшая группа людей может наносить достаточно серьезные удары по врагу. Самой первой целью был "Иван Хурс" – это новейший разведывательный корабль РФ. После этого у нас также было две успешные миссии – мы дважды поразили корабль "Сергей Котов". Мы также потопили два десантных катера с БТР в Черноморском (оккупированный Крым)", – рассказал военный.

По мнению "Тринадцатого", именно такими будут войны в будущем – сражаться будут не люди, а технологии. Он отметил, что комплектующие и программное обеспечение, которое используется на дроне, – это украинская разработка.

"До флота мы еще не дотягиваем, но мы очень уверенно идем к этому. Я думаю, что в этом году мы будем намного эффективнее работать, намного массовее. Результаты, я уверен, будут намного больше", – резюмировал он.

Атаки по российским кораблям

С начала войны Украина уже потопила пятую часть Черноморского флота России. Как пишет Bild, еще весной 2022 года "непобедимый" ЧФ РФ насчитывал более 70 кораблей. В то же время в Страткоме ВСУ говорят, что ВСУ вывели из строя 33% боевых кораблей РФ в Черном море.

Одной из последних операций стало уничтожение ракетного катера "Ивановец". Его в ночь на 1 февраля атаковали морские дроны. Известно, что стоимость такого катера составляет 60-70 млн долларов.

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