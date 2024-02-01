Спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины капитан III ранга Дмитрий Плетенчук рассказал о 15 поврежденных в Черном море единиц флота оккупантов.
"Пятнадцать единиц у них поврежденных сейчас в ремонте - это достаточно существенно. Единицы разнообразны. Периодически они восстанавливают их. Многие единицы уже прошли ремонт и не всегда это упоминается, но это достаточно большое количество кораблей, которые из-за боевых повреждений уже проходили ремонт и проходят их сейчас. К сожалению, не всегда удается отправить эти единицы к бывшему флагману Черноморского флота", - заявил он в эфире "Эспрессо", намекая на крейсер "Москва".
По его словам, иногда врагу удается доставить поврежденные корабли к пункту базирования, где их восстанавливают.
"Им есть что ремонтировать. Иногда эти ремонты заканчиваются так же как с ВДК "Минск", или с подводной лодкой "Ростов-на-Дону". Иногда они их сразу тащат в Новороссийск, например, "Павел Державин" после двух повреждений сам туда как-то добрался, а "Николай Муру", который ему вышел на помощь из Севастополя, обратно в Крым сам не добрался, там уже был нужен буксир для буксира. Конечно, они вынуждены восстанавливать эти единицы, потому что корабельно-катерный состав - это наиболее ценные единицы вооружения в любой армии мира. Поэтому даже бывает, что они могут что-то поднять, отремонтировать, перекрасить, переназвать даже, загнать туда новую команду и снова его выпустить в море. И такой кейс был", - подытожил спикер Военно-Морских сил.
Повреждение российского флота
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2023 года министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что в течение последних четырех месяцев усилиями Украины было ликвидировано 20% российского Черноморского флота.
В частности утром 26 декабря воздушные силы подтвердили уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии.
Недавно СМИ писали, что Украина создает армию подводных дронов, чтобы потопить Черноморский флот РФ.