Там проанализировали, окажет ли это влияние на элементы командования Черноморским флотом.

Уничтожение Вооруженными силами Украины ракетного катера "Ивановец" может повлиять на перемещение российских систем управления, но Россия и в дальнейшем сохраняет способности наносить дальнобойные удары по объектам Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки. В частности, ракетный катер "Ивановец" патрулировал западное побережье оккупированного Крыма для поддержки продолжения российской оккупации Украины.

Современная система связи катера позволяла отправлять и получать целевые данные с других кораблей, вертолетов и патрульных самолетов дальнего полета.

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"Последний украинский успех подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море. Весьма вероятно, что это окажет влияние на элементы командования и контроля Черноморского флота, что вероятно, заставит их пересмотреть их маневренность у западного Крыма. Однако, российский военно-морской флот почти наверняка до сих пор способен выполнять три его основные задачи в Черном море: наносить дальнобойные удары, патрулировать и поддерживать", - подчеркнула разведка.

Уничтожение катера "Ивановец" - главное об ударе Украины

Военно-морские силы Украины 1 февраля подтвердили факт удара по российскому катеру "Ивановец" в Черном море в водах Крыма (неподалеку от озера Донузлав). На судне оккупантов на момент удара находилось 40 моряков. Атаку украинские ВМС реализовали ночью, применив дроны отечественного производства MAGURA V5.

В то же время, Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения. В частности, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.

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