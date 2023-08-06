Вследствие подобных атак доверие к Путину ослабевает, нервничает и сам диктатор.

Атаки на российские корабли, как например удар по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" или танкеру "Сиг" подтачивают имидж российского диктатора Владимира Путина в глазах россиян. Об этом заявил политолог и политтехнолог Тарас Загородний.

"Когда тянут десантный корабль два часа в акватории Новороссийска, который накренился, вызывает много вопросов по поводу силы Черноморского флота и вообще российской армии. Конечно, это подтачивает доверие к Путину, недовольство военных, которые понимают тупик и что такими темпами у России вообще скоро боеспособной армии будет недостаточно, чтобы защищать российские рубежи. Это шатает и непосредственно Путина, потому что он же обещал россиянам безопасность в обмен на свободу. А теперь нет ни свободы, ни безопасности. Россия показала свою неспособность", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, Загородний подчеркнул, что перекрытие порта в Новороссийске представляет угрозу для экономики страны-агрессора, ведь может повлечь огромные убытки. Россия имеет не так много портов, которые не замерзают и через которые можно экспортировать горючее, например – нефть. Из-за того, что РФ придется искать новые маршруты на транспортировку своей продукции, государство-агрессор понесет большие расходы.

Видео дня

"Например, как везти нефть в Индию, которую они продают: теоретически возможно через Дальний Восток, тоже под вопросом (еще же довезти надо), есть возможность только через Балтику, и точной не замерзающий порт — Новороссийск, Черное море. А если его не будет, то это упадок экономики региона Краснодарского края, это очень богатый регион, один из центров России; рост недовольства бизнеса; подорожание экспорта нефти, например, если они ее будут через Балтику везти (это через всю Европу надо обходить, заходить в Средиземное море, Суэцкий канал, а потом только Индия). А так они, например, нефтепроводами перегнали нефть, в частности казахскую, вышли через Черное к Средиземному морю и сразу почти рядом Суэцкий канал. И дальше Индия", – резюмировал Загородний.

Атаки на корабли РФ

Ночью 5 августа возле Крымского моста прогремел взрыв. В Керченском проливе был атакован российский подсанкционный танкер "Сиг". После удара экипаж судна говорил, что танкер не может передвигаться самостоятельно, а машинное отделение затопило. Кроме того, в росСМИ сообщали о двухметровой пробоине в танкере.

Днем ранее вблизи Новороссийска был атакован большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Оленегорский горняк". Часть корабля ушла под воду. Источники УНИАН в СБУ подтвердили, что проводили эту операцию вместе с ВМС ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: