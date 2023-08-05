Россияне заявили, что планируют отремонтировать поврежденное судно.

В России утверждают, что танкер "Сиг", который ночью 5 августа атаковал морской дрон, находится на плаву. Оккупанты отметили, что поступления воды внутрь аварийного судна нет, машинное отделение задраено.

Об этом сообщает "Росморречфлот" в Телеграм. В публикации отмечается, что загрязнения окружающей среды якобы нет, а экипаж судна в порядке.

"О развитии ситуации с танкером "Сиг". По состоянию на 17:00 05.08.2023 к месту стоянки аварийного судна "Сиг" прибыл РВК "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. По докладу координатора АСО, на месте до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье 06.08.23 после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины", – говорится в сообщении.

Видео дня

"Росморречфлот" отмечает, что суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" продолжают обеспечивать безопасную стоянку аварийного судна и проведение аварийно-спасательных работ.

Атака дрона на российский танкер

В ночь на 5 августа в Керченском проливе был атакован российский танкер "Сиг". Это судно находится под санкциями. Экипаж сообщал, что танкер не может передвигаться самостоятельно, а машинное отделение затопило.

Источники УНИАН сообщили, что к ночной атаке причастна Служба безопасности Украины. Отмечается, что этот танкер перевозил топливо для российских оккупантов.

РосСМИ сообщали, что во время атаки дрона на борту судна находились 11 человек. Большинство получили ссадины, однако все, кроме одной женщины, от медицинской помощи отказались. В судне образовалась двухметровая пробоина.

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