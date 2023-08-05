Украина одержала серьезную победу на море, отметил эксперт.

Был поражен российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк", и это "большая победа Украины на море".

Российские оккупанты понимают, что украинская сторона способна наносить удары морскими беспилотниками почти по всем пунктам базирования Черноморского флота РФ, рассказал бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в эфире канала "FreeДом".

"Это был первый раз, когда Украина проецировала свою военно-морскую силу на дистанцию 740 км от своего южного побережья, от района Одессы…", - подчеркнул эксперт.

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Капитан 1-го ранга запаса отметил, что у морских дронов, которые имеет наша страна, очень серьезная боевая часть - по одним сведениям, это 300 кг, по другим - 400 кг, и поэтому благодаря их использованию можно серьезно повредить даже БДК.

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" поврежден - что нужно знать

У берегов Новороссийска в ночь на 4 августа была совершена атака на корабли РФ при помощи надводных дронов. УНИАН узнал, что это была совместная спецопераци ВМС ВСУ и Службы безопасности нашей страны.

В результате атаки "Оленегорский горняк" получил пробоину и сильно накренился, его отбуксировали. По сведения разведки Великобритании, повреждение российского корабля стало серьезным ударом по Черноморскому флоту России.

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