Ранее командование Воздушных Сил ВСУ сообщало об уничтожении 12 дронов "Shahed" и одного разведывательного беспилотника "Гранат-4".

Украинские защитники ночью уничтожили 14 из 15 ударных дронов "Shahed", запущенных Российской Федерацией. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136".14 из них уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

В то же время, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Отдельно в КВДА сообщали, что силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти "Шахедов" во время ночной воздушной атаки РФ.

Ранее командование Воздушных Сил ВСУ сообщало об уничтожении 12 дронов "Shahed" и одного разведывательного беспилотника "Гранат-4".

Атака РФ дронами 27 марта – что известно

Вечером 27 марта 2023 года в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева и в Днепропетровской области.

В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв.

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