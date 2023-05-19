Еще один дрон сбили над другой областью на западе Украины.

Ночью 19 мая в небе над Львовской областью было уничтожено пять Shahed российских оккупантов, сообщил в своем Telegram-канале председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники командования "Запад" уничтожили над Львовщиной пять боевых дронов Shahed. Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины", - заявил он.

Козицкий отметил, что пострадавших и разрушений во Львовской области нет.

Видео дня

Атака России 19 мая - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Ровенской и Львовской областях.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе российские ударные дроны Shahed иранского производства атаковали объект критической инфраструктуры.

Всего Силы обороны Украины сбили три крылатые ракеты "Калибр" и 16 ударных дронов. Российские оккупанты атаковали Украину с Северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.