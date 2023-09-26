Сейчас возобновлена работа в пункте пропуска "Орловка", что на границе с Румынией.

В ночь на вторник, 26 сентября, россияне атаковали паромный комплекс "Орловка" на границе Одесской области с Румынией. Из-под удара едва успели вывезти автобус с детьми.

Об этом сообщил соучредитель ООО "Паромный комплекс Орловка" Юрий Дымчогло. По его словам, ночью международный пункт пропуска паромного комплекса "Орловка" подвергся атаке российских беспилотников.

"Нашему объекту гражданской и пограничной инфраструктуры нанесен ущерб. К счастью, удалось избежать жертв среди гражданских лиц, которых на нашем объекте всегда большое количество. Благодаря быстрым действиям пограничников и работников переправы, были выведены из-под удара два пассажирских автобуса, в том числе один из них с детьми", – рассказал Дымчогло.

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По его словам, пострадали водители и грузовые фуры, которые транспортировали, в частности, памперсы, туалетную бумагу и изделия из пластика.

"Наверное, это является важным "военным" грузом", – добавил мужчина.

Он заверил, что специалисты сделают все, чтобы в кратчайшие сроки убрать "рашиzсткий мусор" с гражданского объекта.

По данным пресс-службы ГПСУ, сейчас в паромном пункте пропуска "Орловка", что на границе с Румынией в Одесской области, пропускные операции возобновлены.

"Контроль лиц и транспортных средств сотрудники Госпогранслужбы осуществляют установленным порядком", – подчеркнули пограничники.

Удар по Одесской области

Из-за удара оккупантов по югу Одесской области 26 сентября была приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". На объекте происходили мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

Оккупанты попали в припортовую и пограничную инфраструктуру, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Ранены два водителя грузовика, повреждено здание пункта пропуска, три десятка грузовиков, из которых шесть сгорели дотла.

"Орловка" – единственный в Одесской области пункт пропуска между Украиной и странами ЕС. Он был создан "с нуля" за частные инвестиции впервые за всю историю независимости Украины. Пропускная способность переправы – около 1 тыс. грузовиков и 250 легковых автомобилей в сутки.

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