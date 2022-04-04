Оккупанты выбрали стратегию уничтожения объектов критической инфраструктуры, отметили в Одесской областной военной администрации.

Оккупанты атаковали Одессу со стороны Черного моря - в областной центр прилетело несколько вражеских ракет.

Противник выбрал стратегию уничтожения баз хранения топлива, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире "Эспрессо.TV".

По его словам, такая стратегия связана с началом в Украине посевной кампании.

"Враг выбрал стратегию уничтожения объектов критической инфраструктуры, речь идет о базах хранения топлива - это связано с тем, что в областях началась посевная кампания", - сказал Братчук.

Напомним, 4 апреля утром стало известно, что оккупанты ночью нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.

Утром 3 числа противник обстрелял Одессу с воздуха, часть ракет сбили средства противовоздушной обороны. В областном центре начались пожары.

По словам офицера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры города.

В соцсетях появилась информация, что примерно за шесть часов до ракетного удара сепаратистский паблик раскрыл местоположение хранилищ горюче-смазочных материалов - были указаны точные адреса.

Стоит отметить, что Россия 24 февраля вторглась в Украину, и враг, в частности, обстреливал Одессу из корабельной артиллерии.

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