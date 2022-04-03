Украинская сторона ничего не простит противнику, отметил депутат Одесского горсовета.

В Одессе одной из целей вражеского обстрела был инфраструктурный объект.

Подробности вражеской атаки сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

"Враг осуществил ракетную атаку по Одессе. Одной из целей был инфраструктурный объект. Мы ничего не забудем и не простим", - отметил Обухов.

Офицер Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров сообщил, что вражеские удары нанесены по объектам критической инфраструктуры. По предварительным сведениям, жертв нет.

В настоящее время в Одессе спасатели продолжают ликвидировать пожары.

В социальных сетях появилась информация о том, что примерно за шесть часов до вражеской атаки сепаратистский паблик обнародовал местоположение хранилищ горюче-смазочных материалов в городе, указав точные адреса.

Напомним, 3 апреля враг атаковал Одессу с воздуха, в городе пожары. Часть ракет сбита ПВО. В Оперативном командовании "Пивдень" рекомендуют закрыть окна и не мешать работать соответствующим службам.

Стоит отметить, что войска России вторглись в Украину 24 февраля ранним утром.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Одессу.

В конце марта стало известно, что враги обстреляли областной центр из корабельной артиллерии, в результате атаки повреждены несколько домовладений.

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