Тот факт, что оккупанты обслуживали на Севастопольском морском заводе как подводную лодку, так и большой десантный корабль, свидетельствует о нехватке таких мест, отметил эксперт.

Эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал о двух основных проблемах, которые получили оккупанты в результате сокрушительного удара по судоремонтному заводу в Севастополе в ночь на 13 сентября. Отныне для россиян остро встала проблема, как обезопасить свои корабли в оккупированном Крыму от уничтожения, и ее фактически невозможно решить.

"Логичным шагом с их стороны было бы перебросить (корабли – УНИАН), например, в Новороссийск. Но там тоже есть сюрпризы в виде надводных дронов, которые эффективно поражают. "Оленегорский горняк" и еще один большой десантный корабль, сейчас как раз находящийся в Новороссийске в ремонте – отличное доказательство тому. Таким образом, у РФ, кроме бухты в Севастополе и в Новороссийске, нет возможности базировать свои военные корабли", – акцентировал Катков в эфире телемарафона.

Кроме того, перед россиянами встал не только вопрос сохранности кораблей, но и проблема с безопасными местами для их обслуживания и ремонта.

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"То, что они обслуживали как подводную лодку, так и большой десантный корабль во временно оккупированном Севастополе, говорит о нехватке таких мест. Как и то, что они были уверены в том, что эти цели недостижимы для ВСУ в принципе. Еще один аспект: эта атака состоялась по сердцу российских оккупационных войск в Крыму, который, по их декларации, максимально защищен от всех видов угроз. То есть операция была более чем успешной", – пояснил Катков.

Эксперт добавил, что пожар на сухом доке судоремонтного завода, хотя "это бетонная конструкция", учитывая два корабля, которыми она была занята, означает поражение самого дока. Это сделает невозможным дальнейшее использование сухого дока для ремонта других судов и негативно повлияет "на возможности, вообще ремонтных работ в пока что оккупированном Севастополе".

Также у россиян возникнет проблема с проведением профилактических и плановых работ для судов, которые обычно осуществляются на флоте по определенному графику, поэтому "не все корабли, которые должны пройти соответствующие технические регламентные ремонтные работы", смогут пройти их в утвержденный срок.

"Но здесь такой аспект, мне кажется, что для РФ использование вооружения вне регламентных режимов сейчас является стандартной ситуацией", – отметил Катков.

Атака на корабли РФ в Севастополе

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе раздавались взрывы и работало вражеское ПВО. А уже утром в российском Минобороны известили, что ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. Российские оккупационные власти заявили, что ракеты, которые попали по территории завода, вызвали там пожар и повредили два корабля в доке.

По информации, распространенной в российских телеграм-пабликах, от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Украинская разведка подтвердила поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе и повреждение оборудования завода.

Также представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что поврежденные в Севастополе российские корабли "с большой вероятностью восстановлению не подлежат".

Нидерландская мониторинговая группа Oryx по визуальному подтверждению причислила российский большой десантный корабль "Минск" к полностью уничтоженным в сухом доке Севастополя во время ракетной атаки в ночь на 13 сентября. Аналитики на сайте проекта отнесли ВДК "Минск" к потерям РФ в войне против Украины и констатировали, что этот большой десантный корабль "невозможно восстановить".

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